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“الممرضون” يتكتلون في نقابة وطنية

بهدف الدفاع عن مصالح العمال والمستخدمين:
“الممرضون” يتكتلون في نقابة وطنية

islam kaab 16 يناير 2019 الوطني اضف تعليق 40 زيارة

أعلن رسميا عن تأسيس النقابة الوطنية لمساعدي التمريض، لتمثيل 245 ألف موظف في القطاع وبهدف الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للعمال والمستخدمين من مساعدي التمريض، والدفاع عن حقوقهم المكتسبة والعمل على ترقيتهم مهنيا وعلميا واجتماعيا.
النقابة وفي بيان تأسيسي لها، أكدت أنها تسعى للمساهمة في وحدة العمل اتجاه خدمة قطاع الصحة ليتسنى للجميع رؤية واضحة المعالم، ودحض الجبهات التي عوض أن تظهر سواعدها لتحقق المزيد من الإنجازات والنهوض بهذا القطاع الحيوي، مع السهر والحفاظ على كرامة العمال كافة، وتقديم ما هو أفضل لتصبح نتائج ملموسة ينعكس أثرها على راحة المرضى، ودعت النقابة جميع منتسبيها التحلي بروح المسؤولية وتجاوز الحسابات الضيقة لضمان توحيد كل الجهود من أجل كسب حقوق كمساعدي التمريض.
ويذكر، أنه أعلن خلال اجتماع الأعضاء المؤسسين من مساعدي التمريض بولاية الجزائر، في يوم 29 ديسمبر 2018، عن تأسيس المنظمة النقابية المسماة النقابة الوطنية لمساعدي التمريض المنضوية تحت لواء الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة.
رزاقي.جميلة

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