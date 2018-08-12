هاجم السفير الصحراوي بالجزائر، عبد القادر طالب عمر بشدة الممثل الدائم للمغرب بهيئة الأمم المتحدة عمر هلال، واصفا إياه بـ “الدبلوماسي البلطجي” الذي لا يتقن إلا “لغة السب والشتم”، في إشارة إلى تصريحاته الأخيرة التي رفض من خلالها الجلوس على طاولة المفاوضات مع جبهة البوليساريو، مطالبا بوجوب الحوار مع الجزائر وحدها.

تساءل السفير الصحراوي في ندوة تضامنية نظمها حزب التحالف الوطني الجمهوري في مقره الوطني، أمس، بالجزائر العاصمة، إن كان مبعوث المملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، “دبلوماسي أم بلطجي”. وتابع عبد القادر طالب عمر في السياق نفسه “يريدون فرض رأيهم على العالم” في إشارة إلى الشروط التي يظل يرفعها المغرب قبل الدخول في مسلسل المفاوضات الذي ترعاه الهيئة الأممية.

وسألت “الجزائر” السفير الصحراوي عبد القادر طالب عمر، حول رؤيته لخطاب الملك المغربي الأخير بمناسبة عيد العرش الذي لم يهاجم فيه كعادته البوليساريو ولم يتكلم عن الجزائر التي تظل مشجبة بالنسبة إليه يعلق عليها كل إخفاقات بلاده، حيث عبر السفير طالب عمر عن أمنياته أن يكون هناك تفكير على مستوى أعلى هرم السلطة في المغرب لمراجعة سياسة التعامل مع القضية الصحراوية، ولكنه تراجع للقول بأنه “عندما نسمع تصريحات المسؤولين المغاربة فإن الأمر لا ينذر بأي تحول في المستقبل”.

إسلام.ك