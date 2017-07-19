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الممثل الفكاهي رشيد زيغمي في ذمة الله

yassin bouras 19 يوليو 2017 الثقافة, الحدث اضف تعليق 137 زيارة

انتقل إلى جوار ربه، ظهر اليوم الأربعاء، الفنان الفكاهي الجزائريعبد الرشيد زيغميأحد عمالقة الشاشة الجزائرية، بعد صراع مع المرض.

ظلّ الفنّانزيغمييرقد في مستشفى قسنطينة بعد تدهور وضعه الصحي، وحُظي في التاسع جويلية الجاري بزيارة وزير الثقافةعز الدين ميهوبي“. ورسم الفنانزيغميالبسمة على وجوه الجمهور طيلة نصف قرن تقريبا من العطاء على خشبة المسرح والشاشة الصغيرة، خصوصا في السلسة الفكاهيةأعصاب وأوتارالتي أبدع فيها جيل كامل من كبار الفنانين في ثمانينات القرن الماضي. وسيبقىزغيميراسخا لدى الجزائريين، خصوصا وأنّ الفقيد ينتمي إلى كوكبة من الفنانين المخضرمين الذي أفنوا حياتهم في خدمة الفن والثقافة الجزائرية، وكانوا أحسن سفراء لها.

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