الملك سلمان يعاقب كاتبا مدحه

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا بوقف كاتب سعودي عن الكتابة بعد نشره مقالا بالغ فيه في مدح العاهل السعودي مستخدما “أوصافا مغالية ومنها ما وصف رب العزة والجلال نفسه بها، وما وصف بها نبيه إبراهيم عليه السلام” حسب ما أوردته صحف سعودية وخليجية الأحد. وجاء في خطاب أصدره الملك إلى وزير الثقافة والإعلام السعودي، وفق الصحف “بخصوص ما نشر في صحيفة الجزيرة، في عدد الجمعة بقلم الكاتب رمضان العنزي، لفت نظرنا وأثار استغرابنا بعض العبارات الواردة في المقال كالعنوان”. وكان عنوان مقال العنزي في جريدة الجزيرة السعودية الذي نشر الجمعة “يا خادم الحرمين الشريفين.. كم أنت حليم أواه منيب شديد العقاب”. وسارعت الصحيفة التي جاء ذكرها في خطاب الملك “باتخاذ اللازم” بنشر تنويه واعتذار تبرأت فيه من مقال العنزي واعتبرته “اجتهادا غير مقبول”.