الملك سلمان: القمة الإسلامية الأمريكية توثق تحالفنا ضد الإرهاب

رحب العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الأحد، بالأشقاء والأصدقاء في القمة العربية الإسلامية-الأمريكية.

وقال العاهل السعودي، في تغريدة على صفحته بتويتر: إن القمة “ستكون آفاقها إيجابية على منطقتنا والعالم، وستوثق تحالفنا ضد التطرف والإرهاب”.

وكان ترامب قد وصل إلى مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات لحضور القمة الخليجية-الأمريكية.

وقبيل انعقاد القمة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الرياض وواشنطن لمراقبة مصادر تمويل الإرهاب.

ويجتمع قادة مجلس التعاون الخليجي مع ترامب لمناقشة التهديدات التي تواجه الأمن والاستقرار في المنطقة، وبناء علاقات تجارية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وعلى رأس الملفات التي سيتم نقاشها، التهديدات التي تواجه الأمن والاستقرار في المنطقة، واستكمال بناء المنظومة الدفاعية الخليجية، فضلاً عن بناء علاقات تجارية بين واشنطن ودول المجلس، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات عدة.