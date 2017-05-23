الملك سلمان: القمة الإسلامية الأمريكية توثق تحالفنا ضد الإرهاب

رحب العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الأحد، بالأشقاء والأصدقاء في القمة العربية الإسلامية-الأمريكية.
وقال العاهل السعودي، في تغريدة على صفحته بتويتر: إن القمة “ستكون آفاقها إيجابية على منطقتنا والعالم، وستوثق تحالفنا ضد التطرف والإرهاب”.
وكان ترامب قد وصل إلى مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات لحضور القمة الخليجية-الأمريكية.
وقبيل انعقاد القمة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الرياض وواشنطن لمراقبة مصادر تمويل الإرهاب.
ويجتمع قادة مجلس التعاون الخليجي مع ترامب لمناقشة التهديدات التي تواجه الأمن والاستقرار في المنطقة، وبناء علاقات تجارية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وعلى رأس الملفات التي سيتم نقاشها، التهديدات التي تواجه الأمن والاستقرار في المنطقة، واستكمال بناء المنظومة الدفاعية الخليجية، فضلاً عن بناء علاقات تجارية بين واشنطن ودول المجلس، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات عدة.
Ces 400 milliards de dollars de Salmane en président Donald Trump l’argent des pauvres de monde entier ces 400 milliards pour exterminer les musulmans en Afghanistan en Irak en Syrie en Yémen et pour que les israéliens extermine Hamas et les palestiniens si la fin du monde le 26 Mai 2017 Salmane Al-Sissi Bachar Assed les dictateurs arabes et Daech les premiers a l’enfer avec pharaon avant Trump et Netanyahu aux non musulmans de se convertir a l’islam pour éviter l’enfer l’imam mehdi des chiites n’arrive pas parce qu’il n’existe pas.