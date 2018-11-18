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الملكي ينهي حلم فالكاو في تقمص ألوان “الميرينغي”

بعد أن عرض خدماته على إدارة الريال:
الملكي ينهي حلم فالكاو في تقمص ألوان “الميرينغي”

Yacine Soudani 18 نوفمبر 2018 رياضة دولية اضف تعليق 54 زيارة

كشفت تقارير إسبانية عن موقف إدارة ريال مدريد من عرض “رادميل فالكاو” مهاجم موناكو الفرنسي وإمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، و كان رد إدارة الريال صادما، حيث رفضت الإدارة الملكية عرض اللاعب، و أنه خارج حسابات الفريق والنادي ليس مهتما بالتوقيع معه

و أنهى مسئولو نادي الريال الإسباني حلم اللاعب الكولومبي فالكاو في اللعب بقميص الأبيض، و هذا راجع  لعدة أسباب، أبرزها عامل السن حيث يبلغ اللاعب 32 عاماً، إضافة لتاريخه السيئ مع الإصابات الخطيرة التي تعرض لها خلال مسيرته، والتي أثرت كثيراً على مستواه في السنوات الماضية

 و يذكر أن فالكاو كان يفكر في مغادرة  قلعة النادي الفرنسي في ظل المشاكل الاقتصادية والرياضية التي يعاني منها فريقه الحالي

ياسين.س

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