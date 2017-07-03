الملازم الأول حسيني نور الهدى الأولى في الطب العام بجامعة الجزائر

بجدارة وإستحقاق إحتلت الطبيب الملازم الاول حسيني نور الهدى خريجة المدرسة الوطنية للصحة العسكرية الشهيد “قضي بكير” المرتبة الأولى في شعبة الطب العام بمعدل 940 نقطة وهي النتيجة الأولى على مستوى كلية الطب بجامعة الجزائر و التي لم تحقق منذ أكثر من 20 سنة. الطبيب الملازم الاول حسيني نور الهدى لها قصة طويلة مع النجاح والتفوق حيث التحقت بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية سنة 2010 بمعدل 17.33 شعبة رياضيات وخلال طوال مشوارها الدراسي بالمدرسة كانت دائما الأولى على دفعتها. يعتبر التفوق الكبير والنتيجة المشرفة ، نتيجة العمل والمثابرة والجهود المبذولة من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي من أجل تطوير المنظومة التكوينية للجيش الوطني الشعبي و الرقي بها لتكون في مستوى التحديات التي تواجهها.