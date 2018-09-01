قررت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات اليوم الأحد، بعد شهرين من تعليق الإضراب والهدنة مع وزارتي الصحة والتعليم العالي. وقالت التنسيقية في بيان لها تحوزه “الجزائر”، إن عودتها للاحتجاج بسبب تجاهل الوزارتين الوصيتين للوعود والضمانات التي تم تقديمها للأطباء المقيمين مقابل توقيف الإضراب الذي دام ثمانية أشهر،وبالمقابل طالبت “كامرا” بإعادة فتح باب الحوار وتجسيد محتوى الاتفاق الذي رسم في اجتماع ممثلي الأطباء المقيمين ووزير الصحة مختار حسبلاوي يوم 10 أفريل الفارط، بالإضافة إلى إعادة فتح دورة استدراكية للراسبين في امتحان شهادة الدراسات الطبية المختصة في دورة جويلية 2018 وخاصة إعادة إدماج كل الأطباء المفصولين من عملهم. من جهته إتهم المكلف بالإعلام في تنسيقية الأطباء المقيمين، حمزة بوطالب، وزارتي الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والتعليم العالي والبحث العلمي بإخلاف وعودهما بفتح حوار جاد من أجل الوصول لحل نهائي للأزمة التي يتخبط فيها القطاع منذ فترة طويلة وظهرت بشكل كبير خلال السنة الأخيرة حسبه،واعتبر بوطالب أن العودة إلى الاحتجاجات جد منطقية بالمقارنة مع تعامل الوصاية مع ملفهم مؤكدا أن تجميد الإضراب كان شرط الوصاية للشروع في المفاوضات الذي تم تنفيذه ،وفي ذات الصدد أوضح المكلف بالإعلام في “كامرا” أن الوصاية لم تتصل بهم ولا مرة رغم أن العودة للمناوبات كان قبل شهرين من اليوم.

رزاقي.جميلة