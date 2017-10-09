قررت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “اينباف”، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مديريات التربية بالولايات يوم الثلاثاء 24 أكتوبر الجاري، و الدخول في إضراب يومي الـ7 و الـ8 ديسمبر 2017 مع تنظيم وقفة ولائية أيضا يوم 07 ديسمبر.

و جاء قرار موظفي المصالح الاقتصادية بالتصعيد، بعد انعقاد جمعيتهم العامة أول أمس، للتنديد بسياسة صم الآذان التي تنتهجها وزارة التربية اتجاه مختلف مطالبهم والمتعلقة أساسا مطالبة بإيجاد صيغة بديلة لعملية تسديد المنحة المدرسية للمعوزين المقدرة بـ3000 دينار لتحفظ كرامة أولياء التلاميذ وتبعد المؤسسات التربوية عن العملية، بالإضافة إلى استصدار رخصة استثنائية لمعالجة قضية المساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية الآيلين للزوال وترقيتهم إلى رتبة نائب مقتصد قبل نهاية 2017، وترقية نواب المقتصدين المكلفين بالتسيير بتثمين خبرتهم في التسيير خمس سنوات وكذا حاملي الشهادات العلمية منهم إلى رتبة مقتصد، مؤكدا أولا أمس على الاستمرار في مقاطعة الكتاب المدرسي ورفض و مقاطعة تسديد منحة 3000 دج ابتداء من الدخول المدرسي المقبل والالتزام بالمناشير المسيّرة لها منذ 2006 و تنظيم وقفة احتجاجية أمام مديريات التربية بالولايات يوم الثلاثاء 24 أكتوبر الجاري، و الدخول في إضراب يومي الـ7 و الـ8 ديسمبر 2017 مع تنظيم وقفة ولائية أيضا يوم 07 ديسمبر

ودعا المقتصدون إلى الترقية الداخلية لفئة موظفي المصالح الاقتصادية، و المطالبة في الوقت ذاته بتنظيم دورة استدراكية قبل نهاية 2017، مع العمل على استغلال المناصب الشاغرة والمرشحين لها على عكس ما حدث في المسابقة المهنية السابقة.

هذا وكانت ذات الفئة قد دخلت في اضراب بتاريخ الـ14 سبتمبر المنصرم و يومي الـ1 و 2 من الشهر الجاري تنديدا بما وصفته بتماطل وزارة التربية الوطنية في حل قضايا موظفي المصالح الاقتصادية.

وفاء مرشدي