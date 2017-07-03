تستعد الحكومة الكندية إلى إطلاق عدة مشاريع اقتصادية في إطار التعاون مع الجزائر سيكون في طليعتها ترقية المقاولاتية النسوية الجزائرية-الكندية، الطاقة والنقل، وأفادت أمس،”ليز ثيريو” نائب رئيس وزراء كيبيك،عن نية تعزيز التعاون والشراكة بين الجزائر وكندا في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

قالت نائبة رئيس وزراء كيبيك خلال الندوة الصحفية التي عقدتها بمطار هواري بومدين عقب الرحلة التدشينية للخطوط الجوية الكندية مونتريال – الجزائر العاصمة ان بلدها يبحث عن أسواق افريقية و مغاربية حيث تعد الجزائر من بين اهم البلدان التي تعمل كندا على خلق مناخ عمل معها.

وأفادت المتحدثة أن الرحلة الأولى للطائرة الكندية المباشرة من مونتريال نحو الجزائر تعد فرصة لتوطيد العلاقات بين البلدين سيما وأنها تزامنت مع الذكرى الـ150 لاستقلال كندا.

ومن جهة أخرى حطت أمس، أول طائرة للخطوط الكندية في مطار هواري بومدين تحمل ازيد من 275 مسافر ويعتبر الخط جوي المباشر والجديد، خطوة ثانية بعد الخط المباشر الذي افتتح منذ 10 سنوات من طرف الجوية الجزائرية وفي هذا الصدد قالت “ليز ثيريو” “ان خط كندا الجزائر هو خطوة جديدة لتوطيد وتعزيز العلاقات الثنائية، سواء على المستوى الإنساني، لأنه سيسهل حركة المسافرين و المغتربين وكذا على المستوى الاقتصادي لأن النقل هو عامل مهم في تطوير التجارة والأعمال بين البلدين .

و من جهتها أفادت سفيرة كندا بالجزائر إيزابيل روي, بضرورة توسيع الشراكة والتعاون بين الجزائر وكندا، في مجال مختلفة على غرار النقل و الطاقة و تحدثت عن امكانيات خلق شراكة مع مؤسسات كندية النسوية و المؤسسات الموجودة بالجزائر من اجل تطوير الافاق المستقبلية للاستثمار في مشاريع هيكلية في الجزائر لتطوير اقتصاد البلدين و تبادل الخبرات مفيدة انه سيجمعها لقاء مع وزير الصناعة و المناجم محجوب بدة لمناقشة اهم النقاط مع الوفد الوزاري الكندي .

بالمقابل افاد مهدي ستيسي ممثل الخطوط الكندية بالجزائر ان ” الخط الجديد الرابط بين الجزائر و مونتريال يضمن معدل 4 رحالات في الاسبوع للمغتربين الجزائريين المقيمين في كندا بطاقة استعاب 282 مقعد و سيتمكن المسافرين من استخدام هذه الخطوط الجديدة والمباشرة طيلة الصائفة الى غاية نهاية سبتمبر وبرمجت الخطوط الجوية الكندية اول رحلاتها الى الجزائر كوجهة افريقيا من جهة و كاول دولة مغاربية من جهة أخرى وستسمح هذه الخطوط جديدة لزبائنها بعدم النزول في مطارات أخرى، قبل بلوغ الوجهة المنشودة عبر مختلف دول العالم وبالنسبة للاسعار فسيتم تحديدها حسب درجات الحجز.

عمر ح