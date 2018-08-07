عرفت، أسعار الدجاج صباح الأمس الاثنين، انخفاضا محسوسا بعد ساعات من دخول حملة المقاطعة التي دعت إليها جمعية حماية المستهلك حيز التنفيذ،وقال رئيس الجمعية، مصطفي زبدي،في تصريح إعلامي إن سعر الدجاج وصل في بعض الولايات إلى حدود 360 دينار كالمدية فيما وصل في معسكر إلى 380 دينار من خلال الرصد الأولي للأسعار، مبرزا أن الاستجابة الواسعة للمقاطعة ستؤدي إلى عودة الأسعار إلى طبيعتها والتي من المفروض أن لا تتجاوز عتبة 380 دينار كأقصى حد في الوقت الذي وصلت في الأسواق العمومية إلى 430 دينار،وأكد زبدي أن حملة المقاطعة أجبرت الأمين العام لوزارة الفلاحة على أقامة اجتماع طارئ مع المجلس الوطني بين المهن لشعبة الدواجن من أجل دراسة الوضع هذه الشعبة.

ومن جهة أخرى أوضح رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك أن المقاطعة كشفت عن الكثير من المشاكل التي يعاني منها هذا الفرع في ظل عدم تقنينه، ووجود الكثير المضاربة والوسطاء، الأمر التي رفع السعر بحوالي 140 دينار في الكيلوغرام الواحد.

رزاقي.جميلة