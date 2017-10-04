تنظم جمعية “أس أو أس مفقودون” وجمعية عائلات المفقودين في الجزائر، أياما إعلامية تحت شعار “لا للنسيان”، إبتداء من اليوم الأربعاء بمقر حزب جبهة القوى الاشتراكية بالعاصمة.

وتدوم هذه الأيام الاعلامية إلى غاية السبت القادم وهي تظاهرة موازية للاحتفالات الرسمية بذكرى الاستفتاء حول ميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي صادفت يوم 29 سبتمبر الماضي.

وتتضمن التظاهرة معرضا للصور من تقديم راشال كونر وباربارا لابورد، وعرضا للشريط الوثائقي “أين هم؟” إضافة إلى عرض ومناقشة فيلم “تاريخ محاكمة” للمخرجة ألكسوندرا غارسيا فيلا، وعرض آخر للشريط الوثائقي الذي أعدته الصحفية فضيلة مختاري لتلفزيون “الشروق” تحت عنوان “قلوب محترقة.. المفقودون ففي الجزائر”،وتختتم الأيام الاعلامية بندوة تحت شعار “من أجل ميثاق السلم والحقيقة والمصالحة”.

رزاقي جميلة