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المغرب يرفض التعليق حول الحراك الجزائري

بوريطة قال إنه "شأن داخلي" للجزائر:
المغرب يرفض التعليق حول الحراك الجزائري

idir demiche 16 مارس 2019 الوطني اضف تعليق 244 زيارة

أكدت الحكومة المغربية أمس، أن موقفها هو “عدم التدخل” في الشؤون الداخلية للجزائر على خلفية التظاهرات التي تشهدها منذ 22 فيفري، من أجل تغيير النظام السياسي القائم.

وقال ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية المغربي، أمس، لوكالة “فرانس برس” إن “المملكة المغربية قررت اتخاذ موقف بعدم التدخل في التطورات الأخيرة بالجزائر وعدم إصدار أي تعليق حول الموضوع”. وأضاف المسؤول المغربي “ليس للمغرب أن يتدخل في التطورات الداخلية التي تعرفها الجزائر، ولا أن يعلق عليها بأي شكل من الأشكال”.

وللإشارة فإن الحكومة المغربية لم تصدر أي تعليق على التطورات في الجزائر منذ بداية التظاهرات الرافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وسبق أن رفض الناطق الرسمي باسمها مصطفى الخلفي الخميس الماضي، الإجابة على سؤال عن الموضوع أثناء لقائه الأسبوعي مع الصحافة المغربية.

إسلام.ك

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