في ثاني مواجهة مباشرة لها مع الجمهورية الصحراوية داخل الاتحاد الافريقي، فشلت مساعي الدبلوماسية المغربية الهادفة الى تغييب الجمهورية الصحراوية، بعد تمسك جميع الدول الاعضاء بالاتحاد الافريقي باحترام مقررات المجلس التنفيذي للمنظمة القارية بقمتي جوهانسبورغ 2015 و اديس ابابا 2016 بخصوص الحق السيادي لجميع الدول الاعضاء في المشاركة بجميع قمم و منتديات الشراكة التي ينظمها الاتحاد الافريقي او يكون طرفا فيها، باستثناء المنتديات والمنابر التي تخضع الى صيغة بانجول.

و اكدت مصادر خاصة لمكتب وكالة الانباء الصحراوية بالاتحاد الافريقي ان اجواء ما بعد افتتاح القمة سادتها حالة من الاستغراب ازاء التصرفات التي اظهرها الوفد المغربي بعد فشله في تحريض الدول الافريقية الى التمرد على مقررات صادقت عليها اجهزة الاتحاد الافريقي في سبيل تحقيق هدف ذاتي و في غير محل الترحيب.

الاتحاد الإفريقي يؤكد على وحدته وتمسكه بمبادئ تأسيسه

أكد الاتحاد الإفريقي على وحدة مؤسساته وأجهزته وتمسك دوله بمبادئ تأسيسه؛ من خلال فرض مشاركة وحضور جميع أعضائه بما في ذلك الجمهورية الصحراوية الاجتماع الوزاري المشترك الياباني الإفريقي.

وفي هذا السياق فرض الاتحاد على المغرب وجميع الشركاء احترامه ككتلة موحدة على المستوى الإقليمي والدولي ، بعد محاولات المغرب على مدار ثلاثة أيام فرض مواقفه الداعية إلى إقصاء الجمهورية الصحراوية من المشاركة في أشغال اجتماعات الشراكة الإفريقية اليابانية.

وقد فشلت هذه المحاولات في تغيير الموقف الإفريقي الموحد الذي تبنته لجنة السفراء يومي 22 و23 اوت الجاري ، وكذا خلال الاجتماعات التشاورية التي ضمت لجنة السفراء ومجموعة السفراء الأفارقة باليابان.

رفض محاولات المغرب إقصاء الوفد الصحراوي

فرض الاتحاد الإفريقي على الوفد المغربي المشارك في فعاليات الاجتماع الوزاري المشترك الإفريقي الياباني ، الحضور إلى جانب وفد الجمهورية الصحراوية في هذا الاجتماع.

وقد افتتح الحدث الرئيس الموزمبيقي فيليبي جاسينتو نيوسي ، بحضور وزير الخارجية الياباني وممثلين عن البنك الدولي ومكتب التنسيق للأمم المتحدة مع الاتحاد الإفريقي ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ووزير خارجية الموزمبيق أولديميرو بالاوي.

وفي هذا السياق ، قد ثمن نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي استضافة دولة الموزمبيق لهذا الاجتماع الهام نيابة عن إفريقيا ، وشكر اليابان كشريك استراتيجي لإفريقيا على المساهمة البناءة في إنجاح الاجتماع الوزاري واحترام قرارات الاتحاد الإفريقي المتعلقة بمشاركة جميع الدول الأعضاء دون استثناء.

وقد دفع موقف الاتحاد الإفريقي الصارم من أجل مشاركة الجمهورية الصحراوية في الاجتماع الوزاري للشراكة الإفريقية اليابانية ، الطرف المغربي إلى استعمال العنف الجسدي واللفظي في مواجهته مع الوفد الصحراوي الذي يقوده وزير خارجيته محمد سالم السالك.

يأتي ذلك بعد مرور ثمانية أشهر فقط على انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي يناير 2017 حيث كانت إستراتيجيته تهدف إلى تغيير قرارات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة بالقضية الصحراوية والتحضير لمحاولات طرد الجمهورية الصحراوية بعد الإجماع الإفريقي الذي تأكد وتعزز بمابوتو.

نسرين محفوف