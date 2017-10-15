

اختارت مفوضية الاتحاد الإفريقي المصري عمرو موسى لشغل مقعد الشمال الإفريقي في هيئة حكماء إفريقيا خلفا للدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي، وهو نفس المقعد الذي كان يشغله الرئيس الجزائري الاسبق أحمد بن بلة عند إنشاء اللجنة في عام 2006.

ويأتي التشكيل الجديد لهيئة حكماء إفريقيا من خمسة أعضاء، وذلك لتعزيز دور مجلس السلم والأمن الإفريقي في منع نشوب النزاعات والصراعات في القارة السمراء، وتضم الهيئة كل من عمرو موسى وزير خارجية مصر الأسبق والأمين عام الأسبق لجامعة الدول العربية، وإلين چونسون سيرليف رئيسة جمهورية ليبيريا والحائزة على جائزة نوبل للسلام، والحقوقي هونورين نزيت بتيغي وزير السئون الاجتماعية السابق بالجابون، وهيلفيكپوني پوهامبا رئيس جمهورية ناميبيا السابق عضواً ورئيساً، ود. سبيسيوزا وانديرا كازابوي النائب السابق للرئيس الأوغندي.

وتعني الهيئة بالنقاش حول مشكلات القارة وحل النزاعات والخلافات حول الدول الإفريقية، وتقوم بتقديم المشورة إلى مجلس السلم والأمن الإفريقي بشأن المسائل ذات الصِّلة لمنع الصراعات وإدارتها وحلها.

ق.و