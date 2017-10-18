المصري صلاح يتألق، يمرر ويسجل هدفين مع ليفربول أمام ماريبور السلوفيني في دوري الأبطال .. بالفيديو

خطف المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي الأضواء،خلال مشاركته مع فريقه، أمس، في دوري أبطال أوروبا. وتألق صلاح، الذي قاد مؤخرا منتخب بلاده لبلوغ نهائيات المونديال بعد غياب دام 28 عاما، بشكل كبير خلال المباراة التي جمعت فريقه ليفربول بمضيفه ماريبور السلوفيني، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إذ سجل الفرعون المصري هدفين، وصنع هدفا، كما ساهم في هدف رابع.واختارت صحيفة “ميرور” البريطانية، صلاح كأفضل لاعب في لقاء ماريبور وليفربول، إذ منحته 9 درجات في تقييمها للاعبي الفريقين، خلال المباراة التي انتهت بفوز “الريدز” بسباعية نظيفة. من جهته كان المغربي أشرف حكيمي، في مستوى ثقة مدربه، الفرنسي زين الدين زيدان، الذي منحه فرصة المشاركة للمرة الأولى مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، علما بأن الظهير الأيمن المغربي، سبق له المشاركة كأساسي مع النادي الملكي في مباراتين في الدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما شغل مكان داني كارفاخال المصاب. وقدم النجم المغربي الصاعد، مباراة رائعة في الشقين الدفاعي والهجومي. وكشفت الإحصائيات أن حكيمي، كان أكثر لاعب لمس الكرة من جانب فريق ريال مدريد، و أكثر لاعب فاز بالثنائيات في الدقائق الأولى من المباراة، التي جمعت الفريق الملكي بضيفه توتنهام الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا. وأهدى حكيمي تمريرة على طبق من ذهب للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الشوط الأول، لكن العارضة حرمت نجم الريال من هز شباك توتنهام، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).