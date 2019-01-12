المشرفون التربويون يعلنون مساندتهم لتكتل النقابات المستقلة ويدخولن في الاضراب

اعلنت التنسيقية الوطنية للمشرفين التربويين، مساندتها رسميا لتكتل النقابات المٌستقلة لقطاع التربية الوطنية، يوم 21 جانفي والوقفات الإحتجاجية أمام مديريات التربية يوم 22 جانفي.

و قالت التنسيقية في بيان لها اليوم بأنه “عمـــلا بإرثها النّضالي الذي تجاوز العشر سنوات، و انطلاقا من عديد المحطّات النضالية المختلفة في الشكل والنوع والمكان والزّمان طيلة عشرية كاملة، واكبت التنسيقية الوطنية محطات حاسمة، و استطاعت بحنكة رجالها افتكاك العديد من المطالب التي لا ينكرها إلاّ جاحد، كما وقفت على تعهدات رسمية من طرف ممثلي الوزارة في اللقاءات الثنائية، تقضي بحل كل المشاكل والعراقيل التي تمسٌّ المسار المهني لسلكنا، كما تلقت ضمانات رسمية رفيعة المستوى لأخذ مطالب التنسيقية محمل الجد والدراسة المتأنية وترجمتها على أرض الواقع، من خلال إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص، إلاّ أنّ الوزارة نقضت عهودهـــا وأخلّفت بوعودهــا فراحت تعالج ملفات المساعدين والمشرفين التربويين المعالجة الارتجالية والعرجاء، والتي لا تمت بصلة للواقع الميداني والمهني، ممّا ولّد لديهم الاحتقان المنذر بانتفاضة إدارية تربوية يصعب حصر نتائجها ومآلاتها الخطيرة على السّلم التربوي الذي ننشده كشريك اجتماعي، على أنّنا نُحمّل كامل المسؤولية للوزارة لما نحن فيه وما نحن عليه من واقع مهني واجتماعي مُرّ و ظُلم وتهميش وإقصاء ومحاولات بائسة لتجسيد الأبارتيــــــد المهني بيننا وبين أسلاك التربية.”، و اضافت “ان وعملا بأخلاقيات العمل النقابي والإيمان بسلطة المجالس والمكاتب الوطنية، نعلن رسميا مساندتنا لتكتل النقابات المٌستقلة لقطاع التربية الوطنية، وخوضنا لإضراب يوم21 ووقفة 22 جانفي أمام مديريات التربية تحت لواء النقابة الوطنية لعمّال التربية “أسنتيو”.