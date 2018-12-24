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المسلمون لاعلاقة لهم بالأعمال الإرهابية في أوروبا

Djalila Rezzaki 24 ديسمبر 2018 الحدث, الوطني اضف تعليق 47 زيارة

نفى،محمد لوانوغي مدير الإدارة العامة لمسجد باريس، أن تكون هناك علاقة بين المسلمين بالأعمال الإرهابية التي جرت مؤخرا في فرنسا وقال إن الاعمال الإرهابية لا يتحملها المسلمون،مشيرا في تصريح له  أن مظاهرات السترات الصفراء هو مشكل اجتماعي داخلي في فرنسا،والجزائريين شاركوا على أساس أنهم فرنسيين وليسوا رعايا جزائريين ، مضيفا أن الأحداث الأخيرة في فرنسا أصبحت تطلق عليهم  الجهاد  وجهاديين والجهاد يضيف لوانوغي كلمة كبيرة بل تضعهم في مصاف إرهابيين ومخربين

وأكد ذات المتحدث، أن النظرة إتجاه المسلمين يجب أن تختلف من الآن فصاعدا، لأنهم ضحايا وليسوا مجرميننخاصة وأنه في كل مرة وبعد عمليات تخريب يتم تبرير الموقف وإرسال بيان الى الرأي العام مؤكدا أن المسلمين لا علاقة لهم بالأعمال التخريبية والهمجية في كل ربوع العالم

رزاقي.جميلة

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