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المسرحي حبيب بوخليفة: “المسرح الجزائري يفتقد إلى إستراتيجية طموحة”

Sabrina Kerkouba 21 يناير 2019 الثقافة اضف تعليق 100 زيارة

             

حل الأستاذ المسرحي حبيب بوخليفة ضيفا على فضاء “صدى الأقلام” التابع لمؤسسة فنون وثقافة بالعاصمة.

اللقاء الذي نشطه عبد الرزاق بوكبة تحت إشراف ابراهيم نوال، أكد فيه الحبيب بوخليفة على دور التكوين المسرحي، حيث قال أن إمكانية التقدم في مجال المسرح ينعدم، إذا ماتم إهمال التكوين، مقترحا على الوزارة الوصية أن تعيد النظر في كثير من التظاهرات وتخصص ميزانيتها للتكوين.

في سياق آخر شدد بوخليفة أيضا على النقد المسرحي، بقوله: لا يمكن للنقد المسرحي أن ينتعش إلا في بيئة تتوفّر على جملة من العوامل هي غائبة حاليا في البيئة الجزائري، مبرزا أن الحركة المسرحية في الجزائر تفتقر إلى إستراتيجية تجعل إنتاجنا المسرحي مثمرا.

ص ك

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