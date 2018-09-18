الثلاثاء , سبتمبر 18 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / بمشاركة وفد من الغرفة السفلى والعليا :
المساواة بین الرجل والمرأة محل نقاش برلماني اليوم

بمشاركة وفد من الغرفة السفلى والعليا :
المساواة بین الرجل والمرأة محل نقاش برلماني اليوم

eldjazair 17 سبتمبر 2018 الوطني اضف تعليق 32 زيارة

يشارك اليوم الثلاثاء وفد برلماني مشترك بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في أشغال الندوة الإقلیمیة حول أھداف التنمیة المستدامة والمساواة بین الجنسین.
وينظم الندوة الاتحاد البرلماني الدولي بالتنسیق مع الاتحاد البرلماني العربي، وذلك في الفترة ما بین 18 و 20 سبتمبر الجاري بالإسكندرية، بمصر.
وتأتي هذه المشاركة في وقت فجر فيه الجدال رئيس حزب الأرسيدي محسن بلعباس، حينما طالب بالمساواة المطلقة بين المرأة والرجل في آخر تصريح له، بما في ذلك المساواة في الميراث، وهو ما أشعل فتيل الصراع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبين الجمعيات الدينية والتي حركت جمعية العلماء المسلمين والتي أشارت أن هذه التصريحات خطيرة وتناقض الشريعة والدين الإسلامي المحمي دستوريا .
وحسب بیان للمجلس فسيتشكل الوفد البرلماني من فوزية بن باديس عضو مجلس الأمة وغومة جبريل عضو اللجنة التنفیذي للاتحاد البرلماني الدولي وسعاد الأخضري عضو مجلس الأمة وخديجة ريغي نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
رزاقي.جميلة

عن eldjazair

شاهد أيضاً

ميركل تزور ثانوية عائشة أم المؤمنين بحسين داي

قامت مستشارة جمهورية ألمانيا الفيدرالية، أنجيلا ميركل، بزيارة الى ثانوية عائشة أم المؤمنين ببلدية حسين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2018, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super