يشارك اليوم الثلاثاء وفد برلماني مشترك بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في أشغال الندوة الإقلیمیة حول أھداف التنمیة المستدامة والمساواة بین الجنسین.

وينظم الندوة الاتحاد البرلماني الدولي بالتنسیق مع الاتحاد البرلماني العربي، وذلك في الفترة ما بین 18 و 20 سبتمبر الجاري بالإسكندرية، بمصر.

وتأتي هذه المشاركة في وقت فجر فيه الجدال رئيس حزب الأرسيدي محسن بلعباس، حينما طالب بالمساواة المطلقة بين المرأة والرجل في آخر تصريح له، بما في ذلك المساواة في الميراث، وهو ما أشعل فتيل الصراع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبين الجمعيات الدينية والتي حركت جمعية العلماء المسلمين والتي أشارت أن هذه التصريحات خطيرة وتناقض الشريعة والدين الإسلامي المحمي دستوريا .

وحسب بیان للمجلس فسيتشكل الوفد البرلماني من فوزية بن باديس عضو مجلس الأمة وغومة جبريل عضو اللجنة التنفیذي للاتحاد البرلماني الدولي وسعاد الأخضري عضو مجلس الأمة وخديجة ريغي نائب بالمجلس الشعبي الوطني.

رزاقي.جميلة