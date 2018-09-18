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المدير العام للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة في الجزائر اليوم

من أجل تقييم التعاون بين الجزائر والمنظمة :
المدير العام للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة في الجزائر اليوم

eldjazair 17 سبتمبر 2018 الحدث اضف تعليق 31 زيارة

يحل اليوم المدير العام للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمياوية “فيراندو ارياس” بالجزائر في زيارة عمل رسمية ،وتأتي هذه الزيارة بدعوة من وزير الخارجية عبد القادر مساهل ،و التي ستكون فرصة للقيام بتقيم التعاون بين الجزائر والمنظمة وكذا دراسة سبل ووسائل توطيدها.
أفاد بيان وزارة الخارجية أنه سيحل اليوم رسميا المدير العام للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمياوية “فيراندو ارياس” وأكد البيان هذا الأخير سيجري جلسة عمل مع أعضاء اللجنة المشتركة ما بين الوزارات لتنفيذ الاتفاقية الدولية بشأن الأسحلة الكيمياوية قبل أن يشرع في زيارة للمعهد الوطني لعلوم الطب الشرعي والجريمة التابع لقوات الدرك الوطني.
رزاقي.جميلة

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