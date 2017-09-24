حدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء “الكاسنوص”، مهلة السبت القادم كآخر أجل للمنخرطين لدفع اشتراكاتهم،ى متوعدا إياهم بدفع ضريبة التأخر في حال عدم احترام الآجال.

دعا المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء “الكاسنوص” عاشق شوقي يوسف، أمس خلال حلوله ضيفا بـ”حصة قهوة و جرنان بقناة النهار”، منخرطي الصندوق للمسارعة في دفع اشتراكاتهم قبل السبت المقبل، باعتباره آخر أجل لذلك ، مؤكدا أن التقدم لدفعها بعد هذا الأجل سيعرض صاحبها لدفع ضريبة التأخر، هذا الأخير الذي يتوجب عليه تقديم طعن، وبعد دراسة ملفه ستقدم له التسهيلات الواجبة.

و أوضح شوقي بأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء هو لكل العمال غير اجراء على غرار الحرفيين و سائقي الأجرة و الفلاحين، باعتبارهم ان هؤلاء ايضا لهم الحق في الضمان الاجتماعي كتوفير بطاقة الشفا.

و أضاف المدير العام للصندوق بأن التزام غير الأجير بدفع اشتراكاته بالصندوق لا يعود عليه فقط بالفائدة بل يضمن له تغطية الزوجة و الأولاد و الآباء و أنه كلما قام برفع اشتراكاته كلما ساهم في رفع منحة التقاعد الخاصة به، مشيرا الى أن الكثير من المشتركين بلغت منحتهم الـ20 مليون سنتيم في الشهر.

و أفاد عاشق بأن الاشتراك الشهري بالـ”كاسنوص” يقدر بأقل من4 ملايين سنتيم في حين يصل الحد الأقصى للإشتراكات فيه إلى 64 مليون سنتيم سنويا، موضحا بأن المواطن الذي يدفع اشتراكات سنوية كبيرة، يمكنه الاستفادة من تعويضات تصل إلى 20 مليون سنتيم كمنحة للتقاعد.

وأشار الى أن الترويج الذي قام به الصندوق في الأعوام القليلة الماضية و كذا قانون المالية للعام الماضي والذي منح تسهيلات كبيرة للمشتركين بإلغاء ضريبة التأخير ساهم في مضاعفة مشتركي “الكاسنوص” الى 936 ألف شخص في ظرف 3 سنوات،

وأفصح شوقي عن بلوغ مداخيل صندوق “الكاسنوص” الى 76 مليار دينار جزائري العام الماضي، معتبرا الرقم بالقياسي بالنظر لقيمتها خلال العامين الماضيين و التي كانت تمثل نصف هذه القيمة، مضيفا بأن 18 مليار دينار يستهلكها المشتركون الغير أجراء كأدوية سنويا في أطار تعاقد الصندوق مع الصيادلة.

بطاقات حرفية للبنائين و تصاريح البلديات للباعة

ودعا المدير العام لـ”الكاسنوص” ، متعاملي السوق الموازية لتسوية وضعياتهم، مفيدا بأن مصالحه تقوم بمراقبة العمال في السوق الموازية، حيث يقوم المراقبون بدعوتهم للإشراك في الصندوق، كاشفا على أن نشطاء السوق الموازية يمكنهم الحصول على بطاقات الحرفيين بالنسبة للبناء، وتصاريح البلديات بالنسبة للباعة.

وحذّر عاشق متعاملي السوق الموازية من تدابير ردعية، إذا لم يقوموا بتسوية وضعياتهم.

وفاء مرشدي