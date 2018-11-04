جّدد المدير الرياضي لنادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي، أندوني زوبيزاريتا، رفضه لفكرة استقدام الدولي الجزائري بغداد بونجاح، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، حسب ما أكدته أمس وسائل إعلامية فرنسية. فبعد تداول عدد من المواقع الفرنسية المختصة، خبر إمكانية التحاق مهاجم السد القطري بونجاح، إلى نادي الجنوب أولمبيك مرسيليا، كشفت أمس صحيفة “أونز مونديال” الواسعة الانتشار، إن المدير الرياضي للفريق زوبيزاريتا، يرفض فكرة التعاقد مع ابن مدينة وهران، إلا أن ذات المصدر أكد أن المسؤول في النادي الفرنسي، لم يقدّم أية تفسيرات حول هذه الخطوة، خاصة وأنها المرة الثانية التي يتم إخراج بونجاح من دائرة اهتماماته بالرغم من أن أطرافا عديدة اقترحته في وقت سابق ولا زالت تصر عليه. ويقدّم اللاعب السابق لاتحاد الحراش مستويات كبيرة مع ناديه السد، حيث نصّب نفسه هدافا لـ “الزعيم” القطري، ما جعله محل أطماع العديد من الأندية الأوروبية، وهو الهدف القادم للاعب الدولي الذي يسعى لخوض تجربة جديدة في القارة العجوز في إحدى البطولات القوية، كما يقدم بونجاح مردودا ملفتا مع المنتخب الوطني بعدما سجل عدة أهداف في الفترة الماضية، آخرها لقاء البنين الذي جرى في مدينة البليدة، ليكسب ثقة الطاقم الفني بقيادة جمال بلماضي.

ع.ب