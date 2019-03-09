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المديرية العامة للامن الوطني تنفي وفاة شرطي في مظاهرات الجمعة

Razika kherkhache 9 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 122 زيارة

نفى رئيس خلية الاتصال والصحافة للمديرية العامة للأمن الوطني، عبد الحكيم بلوار، وفاة شرطي في المظاهرات التي عرفتها الجزائر العاصمة وعدة مدن يوم الجمعة. وقال بولوار “لم تسجل أي حالة وفاة كما ادعت أي حالة وفاة كما تم نشره في بعض الصفحات في مواقع التواصل الإجتماعي”.

وسجلت المديرية العامة للأمن الوطني في حصيلة أولية سقوط 112 جريحا في صفوف أفراد الشرطة يتم التكفل بهم على مستوى المصالح الصحية للأمن الوطني. وأفادت نفس الحصيلة  بأن تدخل قوات الشرطة على مستوى شارعي كريم بلقاسم وديدوش مراد مكن من توقيف195 شخصا محل تحقيقات معمقة.

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