

اعتبر وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي يوم امس الأحد من شاطئ مسيدة التابع لبلدية أم الطبول بولاية الطارف بأن مخيمات العطل الصيفية وبرامج التنشيط لفائدة الشباب المنحدرين من ولايات جنوب البلاد والهضاب العليا “تجربة ناجحة”.

و خلال ترأسه الحفل الختامي للمخيمات الصيفية بشاطئ مسيدة أشاد الوزير بنوعية الخدمات المقدمة وظروف الإقامة والتنظيم على مستوى الفضاءات المهيأة لاستقبال والتكفل بالشباب القادمين من 6 ولايات مستفيدة ضمن البرنامج الحكومي برسم تنشيط موسم الاصطياف.

وتم التركيز بهذه المناسبة على “تجسيد برنامج العطل الذي امتد في الفترة من 1 جويلية إلى غاية 27 أوت الجاري”.

وقد سمحت المخيمات الصيفية المهيأة بولاية الطارف والتي تطل على البحر بمساحات خضراء لحوالي 442 شاب قدموا من ولايات كل من قالمة وباتنة والوادي وتمنراست وأم البواقي موزعين عبر 11 مركز من الاستمتاع بمناظر زرقة البحر كما أوضحه الوزير.

وقد مكن “برنامج المخيمات الصيفية لـ30 ألف طفل وأزيد من 20 آلف آخرين من الشباب بفضل الجهود التي تبذلها الدولة من ضمان إقامة ممتعة للشباب ما سمح بالتبادل واكتشاف مواقع طبيعية ساحرة وذلك تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة” كما أضاف ولد علي.

وهنأ الوزير المؤطرين والمنشطين الذين أسهموا إسهاما كبيرا في إنجاح مختلف الدورات المنظمة من ضمنها 4 دورات على مستوى ولاية الطارف وحدها والتي خصصت لمواقع الشباب على مستوى مركز طونقا1 (300 طفل) وطونقا2 (400 طفل) فضلا عن مخيم درواش بـ(200 طفل) حاثا المنظمين على مضاعفة الجهود من أجل “استفادة أكبر عدد من الشباب” خلال موسم الاصطياف المقبل.

ق.و