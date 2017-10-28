منع المخزن المغربي وفدا لبرلمانيين أوروبيين كان متوجها الى الأراضي الصحراوية المحتلة للاطلاع على وضعية حقوق الانسان مساء يوم الجمعة بمطار العيون، فيما يعتزم النواب الخمسة الأوروبيون عرض القضية قريبا أمام البرلمان الأوروبي.

وحسب ما صرح به الوزير الصحراوي المنتدب لأوروبا محمد سيداتي، فان “خمسة أعضاء من مجموعة السلم المشتركة من اجل الصحراء الغربية في البرلمان الأوروبي من بينهم رئيسة المجموعة جيت غوتلاند و نائبتي الرئيسة بالوما لوبز و بوديل فاليروي منعوا من النزول من الطائرة التي كانت تقلّهم من ستراسبورغ عبر جزر الكناري يوم الجمعة.

و كان هؤلاء الأوروبيون المنحدرون من احزاب مختلفة ممثلة في البرلمان الأوروبي يعتزمون الإقامة في الصحراء الغربية قصد الاطلاع على وضعية حقوق الانسان في الاراضي المحتلة. كما كان من المقرر ان يلتقوا بمنظمات الدفاع عن حقوق الانسان و ممثلين عن المجتمع المدني.

محاولة “صارخة” لحجب القمع الممنهج

وأكد سيداتي ان طرد وفد البرلمانيين الأوروبيين يعتبر محاولة “صارخة” ترمي إلى “حجب القمع الممنهج الذي يتعرض له الصحراويون يوميا” مشيرا على سبيل المثال الى اغتيال مؤخرا الشابة مونتو مانت محمد الشيخ بالدخلة.

و في رسالة موجهة لرؤساء مختلف هيئات الاتحاد الاوروبيي أكد الوزير الصحراوي ان هذا الطرد يهدف الى “اخفاء الجرائم ضد الانسانية المرتكبة من طرف سلطات الاحتلال المغربية في اراضي الصحراء الغربية المحتلة”.

وبعد ان اعرب عن تضامنه مع البرلمانيين الاوروبيين المطرودين : جيت غوتلاند و بالوما لوبز و بوديل فاليرو و ليديا سنرا و خوسو خوارستيي حث سيداتي الاتحاد الأوروبي و المنظمات الأوروبية لحقوق الانسان الى “التحرك بسرعة لرفع الحصار العسكري و الإعلامي المفروض على المنطقة”.

و أكد الوزير الصحراوي ايضا الضرورة الملحة للسماح للمراقبين المستقلين و الصحافة الدولية الدخول بحرية الى الصحراء الغربية و التنقل بكل حرية.

و دعا سيداتي المنظمات الدولية الى الضغط على المملكة المغربية لإطلاق سراح كل مناضلي حقوق الإنسان و المعتقلين السياسيين الصحراويين محبوسين في السجون المغربية و على وجه الخصوص سجناء مجموعة اكديم ايزيك.

و طلب من جهة أخرى من الاتحاد الأوروبي مطالبة المملكة المغربية باحترام القانون الدولي فيما يخص “نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية” مبرزا ضرورة الامتثال لقرار محكمة العدل الدولية التي خلصت إلى ان اتفاقات الشراكة و التحرير المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لا تطبق على الصحراء الغربية.

نواب أوروبيون ينددون بمنع المغرب دخولهم مدينة العيون

من جهتهم، ندد النواب الأوروبيين الذين منعوا يوم الجمعة من الدخول إلى مدينة العيون، بقرار السلطات المغربية المحتلة التي رفضت دخولهم إلى الصحراء الغربية، حيث كانوا متوجهون للاطلاع على وضع حقوق الإنسان.

و أكدت رئيسة مجموعة السلم المشتركة من اجل الصحراء الغربية بالبرلمان الأوروبي، جيت غوتلاند، التي أعربت عن “غضبها” اثر طردها من مدينة العيون، أن الهدف من زيارتها للأراضي الصحراوية المحتلة هو معاينة وضع حقوق الإنسان بعين المكان.

و صرحت غوتلاند في بيان “لقد جئنا هنا بصفتنا أعضاء في البرلمان الأوروبي من أجل معاينة الوضع بعين المكان و الاستماع إلى المجتمع المدني.

فكبرلمانيين نرغب في أن نحصل على معلومات كافية حول الوضع بالصحراء الغربية، لاسيما و نحن مدعوين لإبداء رأينا حول اتفاق الشراكة الاتحاد الأوروبي-المغرب المعدل”.

و اعتبر النواب أن زيارتهم إلى الأراضي الصحراوية المحتلة تكتسي “أهمية بالغة”، لا سيما في ظل تفاوض المفوضية الأوروبية مع المغرب حول اتفاق إضافي لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب من أجل تطبيق قرار محكمة العدل الأوروبي، الذي اقر أن اتفاقات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب هي غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية.

و يعتزم النواب الخمسة الأوروبيون الذين منعتهم السلطات المغربية المحتلة من النزول من الطائرة بمطار العيون، عرض القضية قريبا أمام البرلمان الأوروبي.

نسرين محفوف