المخرج صالح بوفلاح: العرض الشرفي لوثائقي المطول “تادلس…مدينة الألفيات أواخر الشهر الجاري بالعاصمة

يرتقب أن يتم عرض الفيلم الوثائقي المطول ” تادلس …مدينة الألفيات” لمخرجه صالح بوفلاح، شرفيا أواخر شهر مارس الجاري بالجزائر العاصمة، ليشرع في عرضه رسميا بعد ذلك في مختلف القاعات انطلاقا من ولاية بومرداس.

وكشف المخرج صالح بوفلاح، إنه سيتم عرض هذا العمل الفني الذي يستغرق ساعة و نصف من الزمن نهاية الشهر الجاري بأحد القاعات ( لم يحددها) على مستوى ولاية الجزائر العاصمة.

و يسرد هذا العمل الفني الذي استغرق إنجازه ستة سنوات ( 4 سنوات في البحث الأكاديمي و التاريخي و سنتين في التصوير) استنادا إلى مخرجه، قصة “رسوكوروس “بالفينيقية أو “تدلس” بالأمازيغية من خلال استحضار الماضي التاريخي لمدينة دلس إنطلاقا من التسمية الفينيقية إلى العهد الروماني و الفترة الإسلامية و إلى المرحلة العثمانية (التركية) ثم إلى مرحلة الاستعمار الفرنسي .

ويستنجد كاتب السيناريو في سرد هذه الحقب الحضارية و التاريخية للمدينة العتيقة بالمصادر و المراجع التاريخية من خلال “الرحالة” الذين مروا على المدينة و الكتاب والمؤرخين الذين كتبوا عنها كما يعتمد (السيناريو) على المخططات و الخرائط والحوار مع أساتذة وباحثين أخصائيين في المجال، كما يعد هذا العمل الوثائقي -يضيف بوفلاح-، بمثابة رحلة عبر الزمن الزاخر و المتنوع لهذه المدينة القديمة حيث تنطلق من العهد الجيولوجي الأول إلى ظهور الإنسان و الحضارة بالمنطقة و إلى الصراع على المدينة بين الحضارات و كذلك عبر الموروث الثقافي والحضاري لسكان المدينة و التراث المادي للقصبة.

ونال العمل دعم جزئي من وزارة الثقافة و وعد بالمساهة المالية من المجلس الشعبي لولاية بومرداس و جمعية “دلفين” لمدينة دلس.

ص ك