المخرج سمير حسين: المسلسل السوري الجزائري “ورد أسود” يتناول فلسفة الحب والانتقام

أبرز المخرج سمير حسين أن مسلسل “ورد أسود ” للكاتب جورج عربجي، يتناول حكاية اجتماعية بين السوريين والجزائريين وهو عمل يتناول فلسفة الحب والانتقام ضمن إطار عالي من التشويق ضمن خطوطه الدرامية المركبة والمختلفة والجديدة .”

وعن اللهجة المستخدمة في العمل الدرامي، قال سمير حسين في حوار مع مجلة “سيدتي نت”: هناك طموح جزائري خاص جداً وعلى اعتبار أن اللهجة السورية منتشرة بقوة عربياً رأوا أن يتم تذليل عقبة صعوبة اللهجة الجزائرية من خلال دمجها مع الشخصيات السورية من خلال عمل مشترك لتكون اقرب وأوسع انتشاراً، مضيفا أن أغلب شخصيات العمل السورية ستتواجه مع الشخصيات الجزائرية و بالتالي سيكون هناك حوار دائم بينها ومن الطبيعي ألا يستخدم الجزائريين اللهجة الصعبة أو المغرقة بالجزائرية مع السوريين و بالتالي سنكون أمام اللهجة البيضاء أو المخففة.

يذكر أن العمل يضم مجموعة من النجوم الجزائريين الذي يشاركون بالسينما الفرنسية والجزائرية خالد بن علي، منال جعفر، زكريا بن محمد، وأميرة شرابي وغيرهم، أما أبطاله مجموعة من النجوم السوريين وفي مقدمتهم فادي صبيح، سلوم حداد، ديمة قندلفت، صباح الجزائري، ابنتها ترف ووائل شرف وجابر جوخدار الذي يؤدي شخصيتي توأمين في العمل.