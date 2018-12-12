المخرج المسرحي سفيان عطية: “ليلة إعدام” تخاطب الإنسان فينا وتركز على أهمية الإصغاء والوقت

قال المخرج المسرحي سفيان عطية أن مسرحية “ليلة إعدام” التي جاءت باللغة الامازيغية و “التي ألفها وأخرجها تروي حكاية سجين يعيش ليلته الأخيرة، يتفاعل مع الحارس الذي يقوم بحراسته، وبعد مد وجزر في العلاقة بينهما، يتضح في الأخير أن السجين ابن الحارس الذي ضيعه منذ فترة طويلة، مؤكدا أنها تركز على الإنسان فكل ابن آدم خطاء، مشددا أن العرض يركز على أهمية الإصغاء والوقت، مضيفا في سياق آخر أن المسرحية ستشارك في المهرجان الوطني للمسرح الامازيغي في باتنة يوم 18 ديسمبر الجاري.

وكانت المسرحية قد أنتجتها تعاونية كانفا من برج بوعريريج، باللغة العربية، ونالت جائزة أحسن نص في مهرجان المسرح المحترف سنة 2014 وتأهلت إلى المهرجان العربي للمسرح في المغرب وتنافست على جائزة القاسمي 2014.

وأضاف عطية في ندوة عقدت أمس في المسرح الوطني الجزائري “محي الدين بشطارزي” بمعية الممثلين في العرض، قائلا: أحببت المسرحية باللغة الامازيغية، لأنه وببساطة لايمكننا أن ننكر اننا امازيغ.

وشارك في العرض الامازيغي كل من الممثلين: ادريس بن شرنين، مالك فلاق، عباس طالبي، حمزة مشمش، فيما التقنيون: أمين بوزرارة، تقني إضاءة: طارق عراب، ترجمة: رضا عمراني، سينوغرافي: مراد بوشهير، موسيقى: عباس بن طالبي، تأليف وإخراج: سفيان عطية.

من جهة أخرى، قال المخرج سفيان عطية وهو مدير المسرح الجهوي بالعلمة بأنه وفي أواخر جانفي المقبل سيتم فتح على مستوى المسرح الجهوي بالعلمة، مكتبا للأرشيف إذا لم تحدث عقبات.

صبرينة كركوبة