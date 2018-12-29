تمكنت تشكيلة المنتخب الوطني المحلي، من تحقيق فوزا مهما ضد منتخب قطر، بهدف بغداد بونجاح، ضمن اللقاء الودي الذي جرى أول أمس في العاصمة الدوحة واحتضنه ملعب “خليفة الدولي”، وهي المواجهة التي دون شك، سيعيد من خلالها الناخب الوطني جمال بلماضي حساباته فيما يخص اللاعبين الناشطين في البطولة المحلية، كما ستكون دعما قويا للطاقم الفني وحلولا قد تكون إضافية من أدجل رسم ملامح التشكيلة التي ستسافر لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 السف المقبل. وبالرغم من التكافؤ الذي شهدته المواجهة بين محليو “الخضر” والفريق “العنابي”، إلا أن الغلبة كانت في الأخير لرفقاء بونجاح بغداد، وسط تألق واضح للتشكيلة الوطنية وبعض اللاعبين على وجه الخصوص، وهي المعطيات التي دون شك سيعيد من خلالها بلماضي الحسابات بشأن التشكيلة، في ظل الإصرار الكبير الذي أظهره اللاعبين من أجل نيل فرصتهم ولفت انتباه المسؤول الأول عن العارضة الفنية، عقب تصريحاته الشهرية وتقييمه للبطولة المحلية، إذ يبدو أنها جاءت بنتائج إيجابية وزعزعت رفقاء أسامة شيتة الذين سيكونون رقما صعبا في حسابات بلماضي من الآن فصاعدا. وبالرغم من إجراء اللقاء دون حضور الإعلام، إلا أن الأصداء من داخل بيت “الخضر”، تؤكد على أن بعض العناصر قدمت أداء كبيرا أمام منتخب قوي سيكون ضمن المرشحين للوصول إلى الأدوار المتقدمة في نهائيات كأس أمم آسيا في الإمارات الشهر المقبل، في شاكلة يوسف بلايلي، بوداوي ولوصيف ومزيان والحارس زغبة وغيرهم، مال يجعل فرضية استدعاء عدد منهم ومنحهم فرصة أخرى للتأكيد أمام غامبيا شهر مارس المقبل، ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات “الكان”، واردة جدا، لاسيما وأنها ستكون شكلية، أو محاولة أيضا استدعاء لاعبين جدد من البطولة لتجريبهم على غرار زملائهم، وهو ما يجعل كل الاحتمالات ممكنة بالنسبة لمخططات بلماضي الذي أكد من جديد أنه يعمل على أرضية صلبة ومشروع طموح، حسب الكثير من المختصين.

مدان: “التشكيلة قدمت أداء كبيرا وأتمنى أن تواصل بنفس الإرادة“

وعن اللقاء ومستوى اللاعبين الذي كان بمثابة الرد القوي للطاقم الفني للمنتخب الأول وحتى النقاد عن عدم مقدرة لاعبي البطولة تدعيم الخضر مستقبلا ببعض العناصر الفعالة، أعرب المناجير حكيم مدان عن إعجابه الكبير بالأداء الراقي على حد وصفه لرفقاء مصطفى زغبة وتألقهم اللافت ضد المنتخب القطري، مؤكدا أن المباراة شهدت مستوى عالي، قائلا: “المباراة شهدت مستوى عالي، أمام منتخب قطر الذي شارك بتشكيلته الأساسية، وبالنظر لأداء لاعبينا اللذين قدموا لقاء رجولي، يمكن القول أن هناك بعض العناصر يملكون إمكانيات لتحقيق نتائج إيجابية مستقبلا”، وأضاف: “نتمنى أن يواصل اللاعبون بهذه العقلية والإرادة، لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية

عادل.ب“.