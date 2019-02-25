نظم أمس العشرات من المحامين، وقفة احتجاجية أمام محكمة عبان رمضان وسط العاصمة، رفعوا فيها شعارات مناهضة لترشح الرئيس لعهدة رئاسية جديدة، وطالب أصحاب الجبة السوداء باحترام الدستور، كما رفعوا شعارات لا للعهدة الخامسة والدفاع عن المواطن والشعب يريد احترام الحريات.

وضم أصحاب الجبة السوداء صوتهم إلى الحراك الشعبي الرافض للعهدة الخامسة للرئيس معبرين عن موقفهم خلال تجمع سلمي. وجاء هذا في الوقت الذي كان يدافع فيه الوزير الأول أحمد أويحيى، عن خيار ترشح بوتفليقة للانتخابات الرئاسية القادمة تحت قبة البرلمان بشارع زيغود يوسف، كان المحامون يصرخون بأعلى صوتهم بالقرب من المكان “لا للعهدة الخامسة” و”لا للمثول الليلي للمعتقلين” وغيرها من الشعارات التي دعت إلى احترام الدستور.

وتزامنا مع الحركة الاحتجاجية، طوقت مصالح الأمن، محكمة عبان رمضان، القريبة من ساحة بور سعيد، عن طريق تعزيز تواجد عناصرها عند مدخل المحكمة لمنع أصحاب الجبة السوداء من الخروج إلى الشارع.

بينما ندد المحتجون بالاعتقالات التي تعرض لها المحتجون من بينهم المحامين وحتى الصحافيين منذ بداية الاحتجاجات الرافضة للعهدة الخامسة، وهو ما حصل أمس الأول الأحد في مسيرة العاصمة، حيث اعتقلت أجهزة الأمن، الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، المحامي مصطفى بوشاشي، والمحامية زوبيدة عسول، ليتم إخلاء سبيلهم فيما بعد.

رزاقي.جميلة