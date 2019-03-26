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دعا رئيس منظمة المحامين عبد المجيد سيلني محافظ البنك المركزي الجزائري و كل رؤساء المؤسسات المصرفية بالامتناع عن تمرير و تسديد كل الصفقات أو العمليات التجارية التي تخدم المصالح الخاصة والتي يقوم العديد من أصحابها في الإسراع و الضغط لتمريرها استغلالا للوضع الراهن.

وأوردوا في بيان لهم حازت ” الجزائر” على نسخة منه:” أخذا بالأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد والتي ترتب عليها عدم استقرار في مؤسسات الدولة وعدم وجود حكومة تمثيلية شرعية لتسيير شؤون الدولة ونظرا للأخبار المتداولة ولمؤكدة التي تفيد أن هناك عمليات مصرفية مشبوهة لتحويل الأموال إلى الخارج نتيجة عقود وصفقات ذات مصالح متناقضة مع الصالح العام يكون أصحابها من المتسببين في الأزمة التي يعيشها الوطن على اعتبار هذه الأموال ملك للشعب الجزائري و التي هي تحت مسؤولية و ضمانة البنك المركزي” و أضافوا:” بما أن ائتمان الشعب في البنك المركزي الجزائري يملي على هذه المؤسسة التحلي بروح المسؤولية أكثر من أي وقت مضى للحيلولة دون تمكين هؤلاء من نهب المال العام لفرض الرقابة الصارمة على كل العمليات المصرفية و اتخاذ كافة التدابير و الإجراءات الإحترازية التي تعزز هذه الحماية لمنع كل المحاولات الهادفة إلى تهريب المال العام مع مراعاة حسن سير التعهدات المالية مع الخارج لغاية تنصيب الدولة الشرعية المرتقبة .”

وأكد سليني أن منظمة المحامين التي تساير مطالب الشعب الجزائري الهادفة إلى الحفاظ و حماية أموال الجزائريين تدعوا محافظ البنك المركزي الجزائري و كل رؤساء المؤسسات المصرفية بالامتناع عن تمرير و تسديد كل الصفقات أو العمليات التجارية التي تخدم المصالح الخاصة والتي يقوم العديد من أصحابها في الإسراع و الضغط لتمريرها استغلالا للوضع الراهن مشيرا إلى أنه يتعين على جميع المعنيين بهذا الواجب أن يتحملوا مسؤولياتهم بالوفاء و الائتمان الذي وضع فيهم و الذي سوف تسهر على احترامه هيئة الدفاع بكافة الوسائل القانونية .

زينب بن عزوز