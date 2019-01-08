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المحافظ والمخرج عمار تريباش يكشف: محافظة مهرجان الفيلم الأمازيغي 2019 تستقبل 33 عملا سينمائيا

Sabrina Kerkouba 8 يناير 2019 الثقافة اضف تعليق 56 زيارة

 

أكد المخرج عمار تريباش محافظة المهرجان الثقافي الوطني للفيلم الأمازيغي 33 عملا سينمائيا للمشاركة في الطبعة ال17 لهذا الحدث، مضيفا أن المحافظة كانت تتوقع عددا اكبر من الأفلام المشاركة.

وأوضح تريباش وهو محافظ التظاهرة،  إن الأعمال المودعة مقبول جدا مقارنة بالنظر إلى واقع السينما الوطنية ككل، موضحا أن الأعمال التي تم استقبالها والمتمثلة أساسا في 04 أفلام روائية طويلة و 15 أفلام قصيرة و 10 أفلام وثائقية و 4 أفلام رسوم متحركة تم إرسالها إلى محافظة التصوير بوزارة الثقافة للمصادقة عليها قبل اختيارها.

وقد تم تمديد فترة إيداع الأعمال السينمائية الراغبة في المشاركة إلى تاريخ 31 ديسمبر الفارط بعدما كان مقررا في 20 نوفمبر 2018 و ذلك للسماح لعدد أكبر بالمشاركة في هذه الطبعة في حين لم يتم بعد تقديم تاريخ محدد لتنظيم هذا الحدث.

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