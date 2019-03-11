المجموعة الفنية “استجمام” تعيد العرض تزامنا وذكرى وفاة الفنان: مسرحية ”الأجواد” تعيد طيف علولة على ركح مسرح وهران الجهوي

أعادت المجموعة الفنية المحلية “استجمام”، إعادة عرض مسرحية “الأجواد”، على ركح المسرح الجهوي لوهران، وذلك احتفالا بالذكرى لرحيل الكاتب المسرحي عبد القادر علولة.

وعرف العرض حضورا كبيرا من هواة المسرح التواقين لمشاهدة هذه النسخة المنعشة من أحد أعمال علولة الرئيسية والتي يعود تاريخ إنجازها إلى 1985.

وتم توزيع الأدوار على العديد من الممثلين الشباب بما في ذلك رحاب، ابنة الكاتب المسرحي الراحل، في هذا الإنتاج الذي تحقق بفضل الشراكة بين المسرح الجهوي لوهرانو مؤسسة “عبد القادر علولة”.

وأخرج هذا العمل المسرحي جميل بن حماموش، ابن أخ علولة، الذي اختار كمدخل له أغنية على إيقاع موسيقى من نوع ”الريغي” وبالتالي افتتاح العمل باستكشاف المجتمع بطريقة فكاهية و إسقاطه مع الظروف المهنية للممثلين.

ورحب العديد من رفاق علولة السابقين بإعادة “الأجواد” من قبل فرقة “استجمام” مثل الممثل عبد القادر بلقايد الذي لعب دورًا في النسخة الأولى (1985) و عزري غوتي الذي كان مساعداً للمخرج المسرحي الراحل.

وتملك مجموعة “استجمام” عدة مساهمات تهدف إلى الحفاظ على أعمال علولة بما في ذلك العروض المسرحية الأخرى على غرار ”التفاح” وهي المسرحية التي تم عرضها في الولايات المتحدة عام 2016 بعد ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية.