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المجموعة البرلمانية للإتحاد تسعى لإنشاء لجنة تحقيق حول الكوليرا

مخاوف من رفضها البرلمان :
المجموعة البرلمانية للإتحاد تسعى لإنشاء لجنة تحقيق حول الكوليرا

islam kaabech 14 سبتمبر 2018 الحدث اضف تعليق 86 زيارة

شرعت المجموعة النيابية للإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء في جمع توقيعات النواب من كل الأحزاب السياسية بغرض إيداعها لدى مكتب المجلس هذا الأسبوع ، والمطالبة بلجنة تحقيق برلمانية في داء الكوليرا. وفي تصريح له أكد النائب لخضر بن خلاف أنه متخوف كثيرا من رفض مكتب المجلس لهذا الطلب ،وأكد بن خلاف على هامش جلسة الأسئلة الشفوية من رفض مكتب المجلس لطلب تشكيبل لجنة من حيث الشكل بحجة عدم إرساء القانون الداخلي للمجلس، موضحا أن القانون والدستور ينصان على أن يوقع على عريضة المطالبة بلجنة التحقيق 20 نائبا على الأقل. وقال بن خلاف إن التأخر في المطالبة بهذه اللجنة جاء بسبب انتشار داء الكوليرا في نفس توقيت عطلة المجلس، معربا عن استغرابه من القانون الجزائري الذي يمنع النواب من ممارسة أي نشاط من سؤال شفوي أو كتابي أو مسائلة نيابية أثناء عطلتهم السنوية. وأوضح النائب أن تقرير اللجنة سيكون معمق ومحيطا بكل حيثيات وباء الكوليرا، لأن القانون يعطي اللجنة الحق في الإطلاع على كافة التقارير و التحقيق مع جميع من لهم علاقة بهذا الداء الذي عاد للجزائر بعد غياب دام 20 سنة حسب قوله،هذا ورفض بن خلاف اعتبار اللجان التي تم تشكيلها سابقا لجان تحقيق، معتبرا إياها بعث إستعلامية ترفع تقريرها لرئيس المجلس فقط، عكس لجنة التحقيق التي ترفع تقريرها لرئيس الجمهورية والوزير الأول ورئيس المجلس بغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة.

رزاقي.جميلة

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