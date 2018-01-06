عقد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة لقاء تشاوريا مع رؤساء المجموعات البرلمانية حول قضايا تهم المجلس وتعزيز التوافق حولها بأسلوب الحوار والتنسيق بما فيها مسألة التجديد الجزئي لأعضاء المجلس الدستوري, حسب ما أورده بيان للمجلس .

وشكلت نقطة التجديد الجزئي لأعضاء المجلس الدستوري في شقها المتعلق بما جاء في الدستور بخصوص شروط الترشح للعضوية في المجلس الدستوري وفق المادة 183 و المادة 184 محور تذكير مصحوبا بالإعلام حول إجراء الانتخاب في جلسة علنية تعقد خلال الشهر الحالي على أن يحدد تاريخها بالضبط خلال لقاء تشاوري آخر وعلى أساس مذكرة خاصة بالإجراءات الشاملة بإيداع الترشيحات وإجراء العملية الانتخابية على أن يتم ايضا شروع رؤساء المجموعات البرلمانية في عمل تحسيسي عبر استشارات داخلية حول الموضوع .

وتناول اللقاء موضوع البعثات الاستعلامية وفق المادة 134 من الدستور وما ترمي إليه في توسيع عمل غرفتي البرلمان بهدف تحسين مسار إعداد القوانين ورقابة عمل الحكومة وأن يكون تشكيل البعثة بهدف واضح وهو الاستعلام حول موضوع محدد أو وضع معين من أهدافه تحسين رقابة عمل الحكومة وأن تكون وسيلة مساعدة لممارسة الرقابة على عمل الحكومة بشكل أفضل في الإطار المحدد في الدستور الذي أحال على النظام الداخلي الذي هو قيد الدراسة تحديد الأحكام الخاصة بإجراءات تشكيلها ومهامها وأهدافها وفي انتظار ذلك سجل اللقاء تجاوبا مع بعض الطلبات الواردة من قبل بعض لجان المجلس ضمن التوجه.

وبخصوص الأيام البرلمانية فإن اللجان القانونية وبتشكيلتها الممثلة لجميع الكتل البرلمانية تبقى الإطار الأنسب في اقتراح عقد الايام البرلمانية ذات الاختصاص والتفتح على المبادرات المقترحة ضمن مهام المجلس وسيعززها النظام الداخلي قيد الدراسة ضمن المكاسب الايجابية التي ستثمن بتنظيم أكثر لتفادي التداخل والتضارب بين مهام اللجان ومقترحات المجموعات البرلمانية إلى جانب تحديد الموضوع والبطاقة الفنية والتقنية.

وحول النظام الداخلي الذي هو محل استشارة ودراسة أولية من قبل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات التي اعتمدت القانون الداخلي الساري المفعول والقانون العضوي والقانون الداخلي لمجلس الامة وملاحظات المجلس الدستوري كمراجع تبقى منفتحة على الاجتهادات المبلورة في الاطار وتقديم المجموعات البرلمانية لإثرائها عبر أعضائها للخصوصية واحترامها عند توسيع دائرة الاثراء أيضا عبر لقاء تشاوري خدمة للمصلحة العامة للمجلس.

وفي هذا الخصوص أكد رئيس المجلس على “أن النظام الداخلي يراعي المصلحة العليا للمجلس في تسييره وفي علاقته مع المؤسسات الاخرى وستكون أحكامه مطابقة مع الدستور وأحكام القانون العضوي الناظم للعلاقات وينبغي الحرص على أن يتم الوصول من خلاله إلى التوافق والتعاون بين الجميع وضمان ديمومته في عمل المجلس الشعبي الوطني”.

وتطرق اللقاء التشاوري-حسب ذات المصدر- إلى عملية تنصيب لجان الصداقة ال54 بتقديم المجموعات البرلمانية لقوائم تركيبة أعضائها والحرص على دورية المشاركة في الخرجات عبر لجان الصداقة والبعثات الدائمة او المهام لتشمل جميع النواب فقط ماعدا تلك التي تستدعي الاختصاص.

كما أطلع بوحجة رؤساء المجموعات البرلمانية على العمل الجاري لإعداد الهيكل التنظيمي للمصالح الادارية للمجلس الشعبي الوطني الذي سيراعي مصلحة المجلس والترقية القانونية للموظفين وتفعيل مخطط التكوين.