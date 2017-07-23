حيا المجلس الوطني لحقوق الانسان المبادرة التي قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني بإحداث مكتب مخصص لحقوق الانسان, حسب ما أفاد به يوم امس الاحد بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أن المجلس الوطني لحقوق الانسان “يحرص على تحية المبادرة التي قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني بإحداث مكتب مخصص لحقوق الانسان, والتي تمثل بدون شك ارادة سبق وضعها حيز التنفيذ من قبل هذه المؤسسة الامنية بالامتثال في ممارسة مختلف مهامها لمبادئ حقوق الانسان المنصوص عليها في مختلف الصكوك الدولية والاقليمية المخصصة لهذه المسألة الهامة المتصلة بكرامة الانسان”.

وأشار نفس المصدر الى أن المجلس “يقدر أيضا روح اندراج العمل الامني ضمن احترام حقوق الانسان حق قدرها وذلك كي تضطلع مصالح المديرية العامة للامن الوطني ولا سيما منها تلك المكلفة بالشرطة القضائية والامن العمومي والحفاظ على النظام العام واستقبال الجمهور بالصلاحيات الخاصة بكل منها في كنف من الاحترام التام للمعاهدات الدولية والاقليمية المتعلقة بحقوق الانسان التي صدقت عليها بلادنا وكذا أحكام التشريع والتنظيم السارية المفعول”.

وفي نفس السياق, أضاف المجلس أن هذه المعاهدات “تصبح بموجب هذا التصديق وطبقا لأحكام المادة 150 من الدستور, اسمى من القانون ويتعين على القضاة وعلى السلطات المكلفين بتطبيق القانون التقيد بها”.

وفي هذا الاطار, يغتنم المجلس الوطني لحقوق الانسان هذه “المبادرة الحميدة التي تصادف الذكرى ال55 لإنشاء الشرطة الجزائرية ليحث المؤسسات الاخرى على اتباع هذا السبيل المرسوم من قبل الامن الوطني لتعزيز دولة القانون وضمان سمو القانون والعمل في الاطار القانوني التنظيمي دون سواه وتعزيز الضمانات الدستورية للحريات الاساسية للإنسان وحقوقه”.

ن.م