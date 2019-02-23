ندد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، مساء الأمس بشدة تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي السابق مانويل فالس ضد الإسلام والمسلمين، واصفا إياه بالمغامر الحاقد، متناسيا تواجد الملايين من المهاجرين المسلمين بفرنسا منهم 7 ملاين مهاجر جزائري إلى جانب مهاجرين من عديد الدول العربية.

وجاء في بيان وقعه رئيس المجلس أحمد أوغراس، أن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يندد بشدة تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي السابق الذي عبر فيها دون تحفظ عن حقده لجميع مسلمي فرنسا بما فيهم الجزائريين.

و صرح مانويل فالس، أثناء نقاش نظم بإسبانيا أن جميع البلدان تعاني من أزمة هوية، هوية ثقافية، موضحا أنه نظرا لوجود العولمة هناك أزمة سياسية وشبكات اجتماعية ومشكل اللاجئين وفي مجتمعاتنا على سبيل المثال المجتمع الفرنسي، هناك مشكل الإسلام والمسلمين، وليست المرة الأولى التي ينتقد فيها رئيس الوزراء الفرنسي السابق الإسلام و المسلمين في فرنسا.

و في هذا السياق، دعا المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية السلطات العليا الفرنسية لإسكات هؤلاء المغامرين الحاقدين الذين تحركهم أجندات انتخابية والذين في ظرف بضعة أيام اتهموا المسلمين بتصاعد معاداة السامية بفرنسا.

رزاقي.جميلة