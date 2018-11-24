المجلس الشعبي الوطني يحتضن ندوة حول “الخدمة الوطنية” يوم الإثنين

تنظم لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين 26 نوفمبر 2018 بمقر المجلس يوما برلمانيا تحت عنوان “الخدمة الوطنية واجب وشرف “.

وستفتتح الأشغال رسميا من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب ويتضمن جدول الأعمال مداخلة يلقيها الدكتور يحي اسماعيل تحت عنوان ” الخدمة الوطنية مدرسة لصنع الرجال” وستكون متبوعة بمداخلتين الأولى للدكتور محمد خوجة عنوانها : “الخدمة الوطنية، الرابط بين الأمة وجيشها” والثانية للمقدم دبيش طارق وعنوانها “الاحترافية والخدمة الوطنية”.

وبعد إجراء مناقشة عامة حول مجمل المداخلات ستختتم الأشغال بكلمة يلقيها قيقان جمال رئيس لجنة الدفاع الوطني ليتم بعدها تكريم عدد من المشاركين.

زينب بن عزوز