المجلس الدستوري يستقبل ملف 20 مرشحا

وضع أمس، 20 مترشحا لرئاسيات 18 أفريل المقبل، ملفاتهم على مستوى الأمانة العامة للمجلس الدستوري، في انتظار الفصل في صحتها في أجل أقصاه 10 أيام، حسب نص المادة 138 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.