المجلس الدستوري يستقبل ملف 20 مرشحا

وضع أمس، 20 مترشحا لرئاسيات 18 أفريل المقبل، ملفاتهم على مستوى الأمانة العامة للمجلس الدستوري، في انتظار الفصل في صحتها في أجل أقصاه 10 أيام، حسب نص المادة 138 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.
Razika kherkhache 4 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 128 زيارة
4 مارس 2019
4 مارس 2019
وضع أمس، 20 مترشحا لرئاسيات 18 أفريل المقبل، ملفاتهم على مستوى الأمانة العامة للمجلس الدستوري، في انتظار الفصل في صحتها في أجل أقصاه 10 أيام، حسب نص المادة 138 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.
اعتبر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أن نهاية تقديم ملفات الترشح انتهت بتدنيس جميع المؤسسات …
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