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المجلس الدستوري يستقبل ملف 20 مرشحا

Razika kherkhache 4 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 128 زيارة

وضع أمس، 20 مترشحا لرئاسيات 18 أفريل المقبل، ملفاتهم على مستوى الأمانة العامة للمجلس الدستوري، في انتظار الفصل في صحتها في أجل أقصاه 10 أيام، حسب نص المادة 138 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.

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