

دعا رئيس عمادة الأطباء الدكتور محمد بقاط بركاني من أجل إنشاء وكالة وطنية لليقظة الصحية مهمتها المراقبة والتصدي للأمراض المتنقلة عن طريق المياه وكذا الأمراض الخطيرة المعدية .

وأوضح الدكتور بقاط بركاني، بأنه ظل كرئيس عمادة الأطباء يدعو إلى إنشاء الوكالة الوطنية لليقظة الصحية معمول بها في العديد من دول العالم حيث تلعب هذه الوكالة -كما أضاف في تصريحه لـ”واج”-“دور الدركي في مكافحة الأمراض المتنقلة وكذا الأمراض الخطيرة المعدية على غرار بوحمرون “.وتقوم هذه الوكالة -حسبه -في التصدي لكل أخطار هذه الأمراض المتنقلة عن طريق المياه و التي توصف بانتشارها السريع والواسع بوسط الساكنة حيث يقوم هذا الجهازبتقديم الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف مكاتب الطب الوبائي والوقائي للبلديات(سيماب) من خلال المراقبة البكتريولوجية والكميائية لتفادىء حدوث أي طارىء قد لا تحمد عقباه “.

ومن جهة أخرى شدد الأستاذ عبد الكريم سكحال، مختص في علم الأوبئة بكلية الطب للجزائر العاصمة على ضرورة احترام نظافة اليدين التي اعتبرها عنصرا أساسيا في الحياة اليومية للإنسان وذلك للتصدي للأمراض المعدية الخطيرة ،وأوضح ذات المختص أن اليدين كأداة ضرورية يستعملها الفرد في مختلف نشاطاته اليومية مع محيطه، حيث تلمس مليارات من الأجسام الدقيقة والبكتيريا والفيروسات والطفيليات والفطريات تضاف لها ترسبات ملوثة تلسق بالبشرة مما يشكل خزانا من المخاطر على الصحة الفرد ومحيطه ،ولتفادي نقل هذه الجراثيم المسؤولة عن الأمراض المعدية على غرار الأنفلونزا بشتى أنواعها والتهاب الكبد الفيروسي و الايبولا وفيروس التهاب المعدة والأمعاء والكوليرا والتيفوئيد وبعض المواد السامة الأخرى ينصح المختص بغسل اليدين عدة مرات في اليوم عندما يسمح الظرف بذلك .

هذا وقدمت رئيسة مصلحة الأمراض المعدية بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الأمراض المعدية الهادي فليسي، نفس الإرشادات الطبية المتعلقة بنظافة اليدين مشددة على الحفاظ على هذه الممارسة طوال أيام السنة وخاصة عند حدوث طارئ وبائي قد يتسبب في كارثة صحية بالوطن.

ويذكر بأن وزارة الصحة قد نظمت حملات توعوية بمجرد تسجيل حالات إصابة بالتهاب المعدة والأمعاء قبل أن يكشف معهد باستور الجزائر على أنها حالات إصابة مؤكدة بالكوليرا، من خلال بث وضمات إشهارية بمختلف القنوات التلفزيونية الوطنية والإذاعات المحلية تشرح من خلالها كيفية تفادي نقل العدوى والتعامل مع الوباء.

رزاقي.جميلة