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المجاهد أحمد بن شريف يعود هذا الأسبوع

Fella Soltani 16 فبراير 2019 الحدث اضف تعليق 49 زيارة

  يعود هذا الأسبوع المجاهد أحمد بن شريف الذي وافته المنية مؤخرا، من خلال الفيلم الوثائقي التاريخي الذي تم إنجازه، ويسرد حياة نضال الراحل إبان الثورة وبدرجة خاصة على الحدود، بإعتباره أول من إستطاع اجتياز خط شارل وموريس.

ويحمل الفيلم عنوان “مغاوير خط الموت”، تم إخراجه من طرف المخرج “أحمد حمام” ومن إنتاج وزارة الثقافة ويمتد لحوالي ساعة من الزمن.

 وسيتم اول عرض شرفي للفيلم يوم الاثنين 18 فيفري 2019 ابتداء من الساعة 14.30 بقاعة العروض التابعة للمركز الوطني للسينما والسمعي البصري وبحضور وزير الثقافة عز الدين ميهوبي.

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