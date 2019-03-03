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المترشح عبد العزيز بوتفليقة ينشر تصريحا بممتلكاته الخاصة

islam kaab 3 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 44 زيارة

نشر المترشح عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات 18 ابريل المقبل تصريحا بممتلكاته الخاصة, فيما يلي نصه الكامل:
“انا الموقع ادناه عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية المقيم ب135 شارع الشيخ البشير الابراهيمي بالابيار (الجزائر العاصمة) المترشح لرئاسة الجمهورية المقررة يوم 18 ابريل 2019 و طبقا للمادة 139-16 من القانون العضوي 16-10 المؤرخ في 22 ذو القعدة 1437 الموافق ل25 اغسطس 2016 المتعلق بنظام الانتخابات, أصرح انني احوز على الممتلكات التالية:

I- الاملاك العقارية:
1-منزل فردي كائن بسيدي فرج (بلدية سطاولي) مسجل في العقد رقم 226 بتاريخ 11-11-1987.
2- منزل فردي كائن بشارع لا روشيل بالجزائر العاصمة مسجل في الدفتر العقاري تحت رقم 7068/ 07 بتاريخ 11-12-2007.
3- شقة كائنة ب 135 شارع الشيخ البشير الابراهيمي بالابيار (الجزائر العاصمة) مسجلة في الدفتر العقاري تحت رقم 2939/ 07 بتاريخ 26-06-2007.
II- الاملاك المنقولة:
سيارتان (2) خاصتان.
و أصرح أنني لا أحوز على أي ملك اخر داخل الوطن او في الخارج.
الجزائر, الاحد 27 جمادى الأولى 1440 الموافق ل3 فبراير 2019.

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