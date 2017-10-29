أشرف اللواء، حبيب شنتوف، قائد الناحية العسكرية الأولى،أمس، على مراسم تسمية المتحف المركزي للجيش باسم المجاهد الفقيد الرئيس “الشاذلي بن جديد” بحضور إطارات من الجيش الوطني الشعبي والسلطات المدنية وعدد من أفراد الأسرة الثورية وعائلة الرئيس الراحل.

وأشرف اللواء،حبيب شنتوف، بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر المجيدة، ووفاءً لأبطال الجزائر الذين بذلوا النفس والنفيس إبان الثورة التحريرية المباركة، وباسم الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على مراسم تسمية المتحف المركزي للجيش باسم المجاهد الفقيد الرئيس “الشاذلي بن جديد” بحضور إطارات من الجيش الوطني الشعبي والسلطات المدنية وعدد من أفراد الأسرة الثورية وعائلة الرئيس الراحل.

ووُلد المجاهد الفقيد الرئيس “الشاذلي بن جديد” في 14 أفريل 1929 بقرية السبعة ببلدية بوثلجة التابعة لولاية الطارف، وبدأ نضاله الثوري سنة 1955 بالتحاقه بجيش التحرير الوطني بالولاية الثانية، أين تولى عدة مهام بالمنطقة. وبعد إنشاء لجنة العمليات العسكرية في الحدود الشرقية والغربية للوطن، تولى مهام نائب مسؤول المنطقة الأولى، ثم نائب قائد للمنطقة الشمالية للعمليات سنة 1961 برتبة نقيب بعد الاستقلال وفي سنة 1962 عين قائدا للناحية العسكرية الخامسة، ثم قائدا للناحية العسكرية الثانية سنة 1964، ليعين عضوا في مجلس الثورة في 19جوان 1965. في جانفي 1979 تم تعيينه أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني خلال المؤتمر الرابع، ليتم انتخابه رئيسا للجمهورية في 07 فيفري 1979 ، قبل إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية مرتين متتاليتين سنتي 1984و1989 إلى غاية جانفي 1992.

وتوفي المجاهد الفقيد الرئيس “الشاذلي بن جديد” في 06 أكتوبر 2012 بالجزائر العاصمة.وفي ختام المراسم، قام اللواء قائد الناحية العسكرية الأولى بتكريم أسرة المجاهد الفقيد الرئيس “الشاذلي بن جديد”.

رزاقي.جميلة