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المتابعة القضائية في حق الأساتذة الغشاشين في مسابقة التوظيف

Djalila Rezzaki 12 ديسمبر 2018 الحدث, الوطني اضف تعليق 62 زيارة

أكدت  وزيرة  التربية  الوطنية  نورية  بن غبريت، ان الأساتذة  والمؤطرين   المتورطين  في  الغش  خلال  المسابقة المهنية  للترقية  لرتبتي  رئيسي  و مكون   المقرر

  اجراؤها بتاريخ  15 جانفي 2019  ،   سيفصلون من  مناصبهم  و يتم متابعتهم   قضائيا     

و اوضحت  الوزيرة  في  تقرير نشرته على صفحتها الرسمية   يخص   الاجراءات  التحضيرية  و التنظيمية للامتحان  المهني  لرتبتي  مكون و  رئيسي  بعنوان الموسم الجاري   ان  كل مترشح يضبط في  حالة  غش  يمنع من مواصلة الامتحان و تسحب منه  الاوراق الثبوتية  او الوسائل المضبوطة  بحوزته  سواء  هاتف نقال  او أجهزة الكترونية  او مستندات او كتب  و اكدت الوزيرة ان المتورطين في الغش سيفصلون من مناصبهم   و يتم  متابعتهم قضائيا  و هو الشأن بالنسبة  لمؤطري  المركز  المتواطئين   الذين سيخضعون لإجراءات  عقابية  على حد سواء 

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