المتابعة القضائية في حق الأساتذة الغشاشين في مسابقة التوظيف

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، ان الأساتذة والمؤطرين المتورطين في الغش خلال المسابقة المهنية للترقية لرتبتي رئيسي و مكون المقرر

اجراؤها بتاريخ 15 جانفي 2019 ، سيفصلون من مناصبهم و يتم متابعتهم قضائيا

و اوضحت الوزيرة في تقرير نشرته على صفحتها الرسمية يخص الاجراءات التحضيرية و التنظيمية للامتحان المهني لرتبتي مكون و رئيسي بعنوان الموسم الجاري ان كل مترشح يضبط في حالة غش يمنع من مواصلة الامتحان و تسحب منه الاوراق الثبوتية او الوسائل المضبوطة بحوزته سواء هاتف نقال او أجهزة الكترونية او مستندات او كتب و اكدت الوزيرة ان المتورطين في الغش سيفصلون من مناصبهم و يتم متابعتهم قضائيا و هو الشأن بالنسبة لمؤطري المركز المتواطئين الذين سيخضعون لإجراءات عقابية على حد سواء