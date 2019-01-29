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المؤسسات التربوية ممنوعة من ممارسة السياسة وجمع توقيعات الترشح

Djalila Rezzaki 29 يناير 2019 الحدث, الوطني اضف تعليق 106 زيارة

منعت وزارة التربية الوطنية استغلال المؤسسات التربوية وكل الهياكل والوسائل التابعة للقطاع، لجمع توقيعات الترشح للانتخابات الرئاسية، أو استخدامها لأي غرض مهما كان نوعه ما عدا المهام الأصلية المنوط بها

هذا ووجهت وزارة التربية تعليمة شديدة اللهجة إلى مديري الثانويات والمتوسطات والمدارس الابتدائية، ومفتشي المقاطعات الإدارية، تخص التحضير للانتخابات الرئاسية، المزمع تنظيمها في أفريل المقبل، طالبتهم بالتحلي باليقظة والحذر من كل محاولة لاستخدام المؤسسات التربوية، سواء كانت هياكل أو وسائل عمل أو مختلف التجهيزات والهيئات التابعة للقطاع، بهدف جمع التوقيعات أو استعمالها لأي غرض مهما كان نوعه، وشددت المراسلة التي جاءت موازاة مع بداية عملية جميع توقيعات الترشح لرئاسيات 2019

رزاقي.جميلة

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