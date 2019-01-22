المؤتمر العام لاتحاد الكتاب في طبعته الـ 27 بإمارة ابوظبي: انتخاب الشاعر يوسف شقرة نائبا للأمين العام لاتحاد الكتاب العرب

تم انتخاب الشاعر يوسف شقرة نائبا للأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب حبيب الصايغ، إلى جانب كل من د نضال الصالح – سوريا، د السقلاوي – عمان، أثناء فعاليات المؤتمر العام لاتحاد الكتاب في طبعته الـ 27 بإمارة ابوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة.

وقد عرفت بعض المواد في القانون الأساسي بعض التعديلات منها التي أدمجت في بعضها كالمواد 26 و27 ومنها التي عدلت و المتعلقة بنواب الأمين العام للاتحاد عوض اثنين صار ثلاثة.

وقد كانت الجزائر حاضرة في المؤتمر، من خلال الدكتور فيصل الاحمر الذي قدم مداخلت قيمة، إضافة إلى القراءات الشعرية، ممثلة في الشعراء نور الدين لعراجي، نورالدين طيبي، كما رافق الوفد كل من القاص والناقد المسرحي علاوة جروة وهبي، والأديبة القاصة أم سارة.