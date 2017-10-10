المؤبّد لبريطاني صنع قنبلة من أضواء الزينة وإناء

أصدرت محكمة بريطانية حكما يقضي بمعاقبة رجل يدعى زاهد حسين بالسجن مدى الحياة خطط لتفجير خط سكك حديدية باستخدام لمبات صغير ووعاء ضغط لأغراض الطبخ.

وكان حسين، 29 عاما، من مدينة برمنغهام، قد صنع جهازا بلغ وزنه 1.6 كيلو غراما و”محفزات اشتعال بدائية الصنع” من أضواء زينة الأعياد. وتحول زاهد إلى التيار المتشدد بعد قراءة كتب والإطلاع على مواقع إلكترونية متشددة. أدانت المحكمة حسين في ماي الماضي بتهمة الإعداد لتنفيذ عمل إرهابي، وأصدرت محكمة حكمها بسجنه مدى الحياة يوم الأثنين. وكان حسين، قبل أيام من إلقاء القبض عليه في أوت 2015، قد تردد أكثر من مرة على جزء من خط سكة حديد “ويست كوست مين”، وهو أحد أهم خطوط السكك الحديدية في بريطانيا.

وقالت النيابة إن ذلك كان بهدف بحث تنفيذ هجوم محتمل. وعثرت أجهزة الأمن بحوزته بعد اعتقاله على كتب تتناول حرب العصابات، من بينها كتاب تتناول الإعداد لشن هجمات تستهدف السكك الحديدية. ما تبين من فحص جهاز الكمبيوتر الخاص به اهتمامه بتنظيم الدولة الإسلامية ومتابعة الأحداث الجارية في سوريا. وتوصل القاضي بناء على الأدلة والتقارير الواردة من مؤسسات علاج الأمراض العقلية أن حسين وقت ارتكاب جريمته كان يعاني من “جنون العظمة” المعروف بالبارانويا.

وسوف يقضي حسين عقوبة يصل الحد الأدنى فيها إلى 15 عاما.