اللّواء المتقاعد علي غديري يعلن ترشحه للرئاسيات

أعلن الجنرال المتقاعد، علي غديري، نيته الدخول رسميا معترك رئاسيات 18 أفريل، ويأتي موقف الإطار السابق في وزارة الدفاع الوطني وفق صحيفة “الوطن” مباشرة بعد دعوة الرئيس بوتفليقة استدعاء الهيئة الناخبة من أجل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن المنتظر حسب تسريبات أن يقوم مدير المستخدمين سابقا، بوزارة الدفاع الوطني، اللواء المتقاعد، علي غديري، بتقديم تصريح يبرز من خلاله للرأي العام الأهداف التي دفعته للترشح كما سيطرح الخطوط العريضة لبرنامجه السياسي.

ويأتي موقف علي غديري بخصوص الانتخابات الرئاسية، بعدما فتحت وزارة الداخلية أمس، أبواب الترشح للراغبين في المشاركة في هذا الاستحقاق الرئاسي حيث دعتهم إلى سحب استمارات الترشح من مقرها بالعاصمة.

وقرر اللواء المتقاعد غديري المعروف مؤخرا بتدخلاته السياسية، خوض غمار المعترك الانتخابي، في الوقت الذي لم تعلن فيه لحد الساعة أسماء وازنة نيتها الترشح، حيث من المرجح أن تنتظر إعلان موقف الرئيس بوتفليقة من هذه الرئاسيات وهو الذي يبقى ملتزما الصمت بخصوص مستقبله رغم دعوات أحزاب التحالف الرئاسي له للترشح على غرار “الأرندي” و”الأفالان” و”تاج”.

إسلام.ك