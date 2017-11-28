اللواء هامل يؤكد أهمية التعاون بين الأفريبول و الشرطة الصينية

أكد المدير العام للأمن الوطني و رئيس الأفريبول, اللواء عبد الغني هامل لدى استقباله لسفير الصين بالجزائر يونغ غوانغ يوي أهمية ترقية التعاون والشراكة بين آلية التعاون الإفريقي الشرطي أفريبول و الشرطة الصينية لمواجهة التحديات الامنية الجديدة حسب ما افاده يوم الثلاثاء بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

و اوضح البيان ان اللواء هامل اكد في هذا اللقاء الذي حضره المدير التنفيذي لمنظمة الأفريبول طارق أحمد الشريفي إلى جانب خبراء من ذات المنظمة وإطارات من الأمن الوطنيي على أهمية ترقية التعاون والشراكة بين أجهزة الشرطة الإفريقية والصين “عبر الأفريبول من أجل مواجهة التحديات الأمنية الدولية التي أفرزها القرن الـ 21 من خلال توحيد الجهود وتبادل التجاربي والخبرات والمعلومات الجنائية بطريقة آمنة وسريعة عبر النظام الشرطي الإفريقي” AFSECOM “.

و بعد ان نوه اللواء هامل ب “المستوى المتميز للعلاقات التاريخية التي تربط الصين الشعبية ودول القارة الإفريقية لاسيما الجزائر” جدد” استعداد آلية الأفريبول لتعزيز سبل التعاون والتنسيق من أجل قارة متطورة وآمنة”, كما اضاف ذات البيان

و بدوره أعرب السفير عن تقدير بلاده “للدور الذي تلعبه الجزائر في إرساء الأمن و الإستقرار و محاربة الجريمة بكافة أشكالها خاصة الجريمة المنظمة في القارة الإفريقية” معربا على استعداد بلاده “لترقية التعاون بين آلية التعاون الإفريقي الشرطي والشرطة الوطنية الصينية من أجل تطوير الشراكة في مجال التكوين وتبادل الخبرات”.